Трендові дублянки: яку вибрати для сезону осінь-зима

Цього року дублянка стає головним верхнім одягом сезону осінь-зима 2024/2025.

Серед найактуальніших моделей – класичні авіатори, запозичені з гардероба пілотів, укорочені варіанти, дублянки-бомбери, а також моделі з кучерявим хутром, подібні на спорядження лісорубів і мисливців. Для зимового варіанта класичними вважаються темні відтінки: чорний, коричневий, темно-сірий.

Крім того, дублянка зручна і практична, а також відмінно зігріє навіть у холоднечу.

Носити дублянки можна як зі спортивними костюмами – з лосинами та джоггерами, світшотами та лонгслівами, так і з сукнями, спідницями, брюками у кежуал та діловому стилі. Дублянка дуже універсальна, підходить під усі варіанти взуття – і кросівки, і черевики, і чоботи.

Які варіанти наразі популярні:

Дублянка-авіатор - ця модель може бути у варіанті кропу, класичної або навіть злегка подовженої.

Коротка дублянка - представлені у форматі оверсайз. Укорочена дублянка буде доступна ​​у форматі косухи з широким коміром.

Довга дублянка - підійде для ділових і стриманих луків на осінь зиму.

Дублянка-безрукавка - підійде для не дуже холодної погоди.

Раніше ми писали, чим можна замінити шапку взимку. Більше про це читайте у новині.

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