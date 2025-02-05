Трендові "мильні нігті": чому їх так полюбили жінки 

Головна відмінність від інших видів манікюру полягає в його природності.

"Мильні нігті" швидко стали трендом, адже манікюр характеризується дуже чистою та простою естетикою. Для такого манікюру використовуються нейтральні, глянсові відтінки з блискучим ефектом.

Експерти прогнозують, що цей тренд залишиться актуальним ще довго і не втратить своєї популярності 2025 року.

"Мильні нігті" створюють враження бездоганної гігієни та елегантності, підкреслюючи природну красу рук.

Такий манікюр не потребує частого оновлення і підходить для будь-якої довжини нігтів, хоча коротка довжина має найбільш елегантний вигляд.

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"Мильні нігті" стрімко завоювали популярність

"Мильні нігті" або повністю натуральні, покриті тільки прозорим топом, або пофарбовані у відтінок, який ідеально зливається з кольором шкіри своєї власниці. Такий манікюр створює ефект щойно вимитої шкіри - чистий, доглянутий і гармонійний образ.

Цей стиль уже встиг підкорити червоні доріжки та серця зірок. Тому не дивно, що все більше зірок і модниць обирають саме цей стиль. Так, Емма Стоун, Селена Гомес і Кейт Гадсон обрали його для офіційних заходів, і це не дивно. "Мильний манікюр" ідеально доповнює будь-який образ, додаючи нотку легкості та витонченості.

Раніше ми писали про вісім простих і корисних порад у догляді за нігтями. Більше про це читайте у новині.

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