Трикотаж, багато відтінків коричневого та жакетів: бренд Tory Burch презентував колекцію осінь-зима 2025

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Tory Burch. Публіці презентували на подіумі колекцію на сезон осінь-зима 2025. Захід відбувся у Музеї сучасного мистецтва.

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

В цій колекції дизайнерка акцентує увагу на палітрі кольорів і використовує багато коричневих відтінків, як-от насичений шоколад і мокко. На подіумі можна побачити багато варіантів блейзерів, жакетів, кардиганів, які виконані в різних стилях: приталені, вільні, з поясами й без, з кишенями і підплічниками.

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Штани дизайнерка пропонує в колекції вільні, з розрізами та блискавками на холошнях, а ось спідниці вона презентувала романтичні багатошарові. Окрім цього, на подіумі можна було побачити багато трикотажу, оксамиту та драпування.

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Тиждень моди у Нью-Йорку відбувався від 6 до 11 лютого.

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