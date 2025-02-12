Трикотаж, багато відтінків коричневого та жакетів: бренд Tory Burch презентував колекцію осінь-зима 2025

Така колекція стала поєднанням повсякденної моди, осіннього шику та офісної естетики.
У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Tory Burch. Публіці презентували на подіумі колекцію на сезон осінь-зима 2025. Захід відбувся у Музеї сучасного мистецтва.
В цій колекції дизайнерка акцентує увагу на палітрі кольорів і використовує багато коричневих відтінків, як-от насичений шоколад і мокко. На подіумі можна побачити багато варіантів блейзерів, жакетів, кардиганів, які виконані в різних стилях: приталені, вільні, з поясами й без, з кишенями і підплічниками.
Штани дизайнерка пропонує в колекції вільні, з розрізами та блискавками на холошнях, а ось спідниці вона презентувала романтичні багатошарові. Окрім цього, на подіумі можна було побачити багато трикотажу, оксамиту та драпування.
Тиждень моди у Нью-Йорку відбувався від 6 до 11 лютого.
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