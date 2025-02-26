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Трикотаж, квіткові принти та повсякденність: бренд N21 презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Трикотаж, квіткові принти та повсякденність: бренд N21 презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Головний акцент у колекції був зроблений на зручність та повсякденність.

У Мілані 25 лютого стартував Тиждень моди, який триватиме до 3 березня. В межах цього заходу відбувся показ бренду N21, на якому італійський модельєр Алессандро Дель Аква презентував публіці колекцію осінь-зима 2025-2026.

На цьому яскравому показі переплелися ніби висока мода та повсякденна, адже на подіумі можна було побачити багато базових елементів гардеробу, таких як маленька чорна сукня, спідниці-олівці, сорочки та багато варіантів трикотажу: светри, кардигани тощо. Що стосується іншого одягу, то бренд пропонує вельвет, зручні вільні пальта – адже комфорт має стати головним трендом сезону, та квіткові принти.

Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ колекції N21 осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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