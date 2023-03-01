Трикотажні сукні, штани-спідниці та водолазки: бренд Fendi презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Колекція вийшла повсякденнуою зручною та досить лаконічною. У новому сезоні бренд пропонує носити оригінальні трикотажні сукні на кнопках, довгі спідниці з оксамиту, а також водолазки та трикотажні костюми зі светра й спідниці до колін.

Також Fendi створили кілька варіантів костюмів зі штанами і деякі з них доповнені спідницею зі складками, що нагадує тенісну.

Також моделі демонстрували кілька варіантів плащів, спідниць та сукню з легкої тканини. Акцент у колекції був зроблений на пастельні відтінки, але все ж таки яскраві кольори креативний директор бренду Кім Джонс, теж вирішив додати у вигляді насиченого рожевого.

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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