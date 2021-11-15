Троянди, метелики та рюші в колекції Blumarine сезону весна-літо 2022

Троянди, метелики та рюші в колекції Blumarine сезону весна-літо 2022

Складається відчуття, що бренд застряг у нульових.

Колекція Blumarine пре-а-порте сезону весна-літо 2022, як і колекція минулого сезону, повертає нас до моди початку століття: туніки з рюшами, декольте, штани із заниженою талією, квіткові принти, пастельна гама.

Колір та принти

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірне рішення колекції є досить традиційним для бренду. Переважають рожеві, сіро-блакитні та салатові відтінки, є бежеві та коричневі образи.

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Головний принт колекції — квітковий, а саме зображення троянди досить великого формату, але зустрічаються і хижі принти.

Фактури та тканини

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Основу колекції складає напівпрозорий шифон та шовк, є денім, трикотаж та натуральне хутро.

Фасони та силуети

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Усі фасони витримані в стилістиці нульових: штани із заниженою талією, туніки, що летять, з рюшами, короткі кофти з хутряними комірами, короткі шорти і кроптопи.

Взуття та аксесуари

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже витончені босоніжки з декором з метеликів, прикрашених стразами, мають ефектний вигляд. Такі самі метелики прикрашають пряжки поясів.

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

На увагу заслуговують також яскраві сумки та окуляри з рожевим склом.

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