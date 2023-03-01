Туфлі у вигляді оригамі та переосмислення військової форми: бренд Prada презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Цього разу Раф Сімонс та Міуччія Прада вирішили віддати шану людям, які носять уніформу, оскільки в колекції є багато відсилань, зокрема до військової моди: колір мілітарі, погони, парки, суворий крій, сорочки у військовому стилі та краватки.

Також бренд пропонує і яскраві вбрання — це прямі сукні зі строкатими принтами, спідниці прикрашені квітами, блейзери та костюми в соковитих відтінках.

Однак найоригінальнішою частиною колекції стало взуття, адже воно було виконане у вигляді орігамі і теж у різних яскравих кольорах. А ось серед тих, хто вийшов на подіум були українська модель Крісті Пономар та американська супермодель Джіджі Хадід.

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Prada прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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