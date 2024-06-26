Твід, банти та ретро-естетика: Модний дім Chanel презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

Нещодавно стало відомо, що модельєрка Віріджіні Віар, яка успадкувала посаду креативного директора після смерті Карла Лагерфельда 2019 року, залишає Модний дім. Також Віріджіні не брала участі у створенні нової колекції від кутюр, яку презентували у Парижі, оскільки Дім повідомив, що вона була роботою Fashion Creation Studio.

На подіумі традиційно для бренду було представлено багато різних видів відтінків. Основну частину колекції складали костюми з жакетом і спідницями, а елементом, що повторювався, став бант у волоссі.

Також відчувається, що дизайнери надихалися модою 80-х років, адже багато дизайнів виконано в ретро-естетиці, особливо фінальну весільну сукню, яка нагадувала культове вбрання принцеси Діани.

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Chanel Haute Couture осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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