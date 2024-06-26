Твід, банти та ретро-естетика: Модний дім Chanel презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі у межах Тижня високої моди відбувся показ Модного дому Chanel.
Нещодавно стало відомо, що модельєрка Віріджіні Віар, яка успадкувала посаду креативного директора після смерті Карла Лагерфельда 2019 року, залишає Модний дім. Також Віріджіні не брала участі у створенні нової колекції від кутюр, яку презентували у Парижі, оскільки Дім повідомив, що вона була роботою Fashion Creation Studio.
На подіумі традиційно для бренду було представлено багато різних видів відтінків. Основну частину колекції складали костюми з жакетом і спідницями, а елементом, що повторювався, став бант у волоссі.
Також відчувається, що дизайнери надихалися модою 80-х років, адже багато дизайнів виконано в ретро-естетиці, особливо фінальну весільну сукню, яка нагадувала культове вбрання принцеси Діани.
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