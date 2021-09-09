У моді куртки та пальта зі стьобаних тканин: сезон осінь-зима 2021-2022

У моді куртки та пальта зі стьобаних тканин: сезон осінь-зима 2021-2022

Стьобані тканини цього сезону на піку популярності.

У сезоні осінь-зима 2021-2022 дизайнери запропонували багато варіантів одягу зі стьобаних тканин. Прострочки можуть бути як традиційної форми, наприклад, у вигляді ромбів, так і фігурної.

Дуже ефектний вигляд має тканина з прострочкою великої хвилею, як у колекції Miu Miu.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Credits

Знаменитий модний будинок Chanel продемонстрував серію красивих стьобаних комбінезонів.

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Credits

Але, мабуть, найефектніша фірмова стьобана тканина була представлена в колекції Dior.

Колекція Dior прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / Credits

У цьому сезоні дизайнери пропонують носити не тільки куртки, пальта і жилети з утепленої тканини, а й спідниці і навіть боді.

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