У моді куртки та пальта зі стьобаних тканин: сезон осінь-зима 2021-2022

Стьобані тканини цього сезону на піку популярності.
У сезоні осінь-зима 2021-2022 дизайнери запропонували багато варіантів одягу зі стьобаних тканин. Прострочки можуть бути як традиційної форми, наприклад, у вигляді ромбів, так і фігурної.
Дуже ефектний вигляд має тканина з прострочкою великої хвилею, як у колекції Miu Miu.
Знаменитий модний будинок Chanel продемонстрував серію красивих стьобаних комбінезонів.
Але, мабуть, найефектніша фірмова стьобана тканина була представлена в колекції Dior.
У цьому сезоні дизайнери пропонують носити не тільки куртки, пальта і жилети з утепленої тканини, а й спідниці і навіть боді.
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