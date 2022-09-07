Українські бренди представили свої колекції на тижні моди в Будапешті

Під час 10-го Budapest Central European Fashion Week відбулися покази GUDU та DARJA DONEZZ, а також Ukrainian Collective Show, у якому свої колекції представили такі українські бренди: KIR KHARTLEY, SIDLETSKIY, STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA та LISABO.

Бренди POUSTOVIT та AISENBERG DENIM були представлені в шоурумі.

GUDU

Глобальні зміни — найкращий час, щоб повернутися до своїх основ і фундаменту, на якому все будується. З цими думками про вічні цінності й створював весняно-літню колекцію Лаша Мдінарадзе, креативний директор бренду. У новому сезоні він повернувся до жакетів, навколо яких побудував всю колекцію.

Пресслужба UFW

Ідеальними компаньйонами для жакетів GUDU, за версією Мдінарадзе, стануть різноманітні кроптопи й сукні зі сміливими вирізами, спідниці довжини міді та струмливі штани.

Не зраджує дизайнер у новому сезоні й іншій свої пристрасті — чорному кольору, вінтажному деніму і техніці печворк. В останній колекції, наприклад, представлені не тільки зшиті з клаптиків джинси, а й сукня з вінтажних краваток.

Пресслужба UFW

"Останні шість місяців засвідчили, що чесність із самим собою — це найголовніше. Ця колекція саме про це", - сказав дизайнер.

DARJA DONEZZ

Нова колекція Darja Donezz SS23 натхненна античними легендами та видатними жіночими образами з давньогрецької міфології. Її глибокий інтерес до античної естетики не випадковий, адже світ циклічний, а історія завжди повторюється. У кожної епохи є свої богині, війни, трансформації та перемоги.

Пресслужба UFW

"Збувся найбільший страх - війна. Доводиться вчитися жити у цій новій реальності. Для мене ця історія повторюється двічі, моїй родині вже довелося бігти від війни і влаштовувати нове життя. І як і тоді, 2014-го, я знов роблю колекцію, коли моя команда далеко. Мені, як ніколи важливі зв’язки, коріння, розбиті уламки", - коментує Дар’я Донець.

Пресслужба UFW

Вишивка та художні принти знову присутні в колекції. Палітра колекції SS23: чорний, відтінки піску і перлів, пильно-блакитний, чорнильний. Ключові речі: жіночні сукні, комплекти шовкових топів і спідниць в тон, фірмові костюми.

KIR KHARTLEY

Колекція "Свобода" — колекція про постріли в спину свободі та незалежності народу України. Справжню свободу не залякати, не розстріляти, не затоптати, бо вона живе в серці кожного українця. У цій колекції дизайнер звертається до сили жіночого духу та до того, як неймовірно він може трансформуватися, набуваючи могутню зброю внутрішньої мужності та відданості. Ніжні крила жіночності перетворюються на металевий щит і зброю.

Пресслужба UFW

Пресслужба UFW

SIDLETSKIY

До капсульної колекції "Говори зі мною" увійшли лаконічні сукні та тренчі архітектурного крою. У цій колекції збережена ідея жіночності у вишуканості силуетів та чіткості форм, виражена через призму деконструктивізму.

Пресслужба UFW

"Ця колекція – моя творча рефлексія на те, що відбувається в країні. Життя безкомпромісно поділилось на чорне та біле. Центральний образ – жилет (бронежилет), який символізує розквіт душі. Це символ сили та незламності жінки", – коментує Ігор Сідлецький.

STARCHAK

Кожен елемент колекції "Ukrainian winter-summer 2022" розповідає про українське місто, яке зазнало руйнувань та страждань від російського наступу. Історію трагедій дизайнерка розповідає через стилізовану вишивку ручної роботи, яка нанесена на понівечені гільзами, цвяхами та склом речі.

Пресслужба UFW

Найболючіша згадка про події в Україні нанесена нитками на оверсайз жакет – Маріупольский драмтеатр з написом "ДІТИ".

Пресслужба UFW

YADVIGA NETYKSHA

В основі колекції SS23 "RED IS LOVE"– мотиви вишиванки у сучасній інтерпретації, як оберегу українського народу та коду нації. Митець не може залишатись осторонь подій, які відбуваються навколо нього. Поєднання мужнього та ніжного, маскулінності та фемінності в одному образі, як спроба примирити довічне протистояння та боротьбу.

Пресслужба UFW

Поєднання елементів мілітарі з квітами, що є характерною стилістикою бренду – метафора спаплюжених квітучих степів України.

Пресслужба UFW

LISABO

Колекції бренду LISABO завжди пов'язані з природою. Нова колекція "Цвіт" присвячена традиції святкування Івана Купала нашими предками. Свято Івана Купала символізує зв'язок людини з природою, це давнє та колоритне свято. Акцент колекції зроблено на приталені силуети.

Пресслужба UFW

Матеріали колекції: шовк, віскоза, мериносова вовни. Дизайнер використовує декор ручної роботи з натурального пір'я та декоративних квітів.

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