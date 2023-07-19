Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український бренд KSENIASCHNAIDER та adidas Originals випустили спільну колекцію

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
636
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український бренд KSENIASCHNAIDER та adidas Originals випустили спільну колекцію

KSENIASCHNAIDER та adidas Originals / instagram.com/kseniaschnaider

Це новий погляд на класичні силуети Adidas.

Бренд adidas Originals та український sustainable KSENIASCHNAIDER представляють першу спільну колекцію. Результатом співпраці двох брендів стала лінійка одягу, що втілює унікальне дизайн-мислення бренду KSENIASCHNAIDER "Дизайн без дизайну" у новому погляді на класичні силуети Adidas.

До колекції увійшли вироби з деніму — фірмові моделі джинсів та курток, доповнені об’ємними вирізами та оригінальними деталями, а також оновлена класика adidas — спортивні костюми adiColor, корсети та сукні, виконані у техніці печворк.

Також лінійку доповнили низка аксесуарів — сумки з деніму та екошкіри, втіленні у несподіваних силуетах та деталях, як, наприклад, флуоресцентно-жовті шпильки футбольних бутс.

Про KSENIASCHNAIDER

Це незалежний sustainable бренд, заснований Ксенією та Антоном Шнайдерами у Києві 2011 року. Головними особливостями бренду є sustainable, перероблений денім, patchwork та концептуальний дизайн. У кожній новій колекції бренд кидає виклик усталеним нормам, щоб сміливо проєктувати нове бачення майбутнього.

Світове визнання бренд отримав 2016 року завдяки demi-denims — унікальному силуету джинсів, що поєднує форму кюлотів та скінні. У джинсах бренду виходили такі світові зірки як Белла Хадід, Селін Діон та Дуа Ліпа, а 2017 року платформа LYST назвала demi-denims одним з найбільших світових трендів. Наразі модель demi-denims, а також asymmetrical jeans є найпопулярнішими моделями з denim лінійки бренду.

Про adidas Originals

Натхненний багаторічною спадщиною adidas — одного з провідних світових спортивних брендів — adidas Originals був заснований 2001 року. Переосмислюючи архіви adidas, adidas Originals продовжує розвивати спадщину бренду втілюючи інноваційні технології у поєднанні з креативністю і мужністю, що живуть на кортах і спортивних аренах, через призму сучасної молодіжної культури. Бренд, що отримав культовий логотип Trifoil (який вперше був використаний аж 1972 року) знаходить підтримку у всіх тих, хто продовжує формувати та розвивати культуру творчості. adidas Originals продовжує лідирувати як новаторський бренд вуличного спортивного одягу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
636
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація