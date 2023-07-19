Український бренд KSENIASCHNAIDER та adidas Originals випустили спільну колекцію

Бренд adidas Originals та український sustainable KSENIASCHNAIDER представляють першу спільну колекцію. Результатом співпраці двох брендів стала лінійка одягу, що втілює унікальне дизайн-мислення бренду KSENIASCHNAIDER "Дизайн без дизайну" у новому погляді на класичні силуети Adidas.

До колекції увійшли вироби з деніму — фірмові моделі джинсів та курток, доповнені об’ємними вирізами та оригінальними деталями, а також оновлена класика adidas — спортивні костюми adiColor, корсети та сукні, виконані у техніці печворк.

Також лінійку доповнили низка аксесуарів — сумки з деніму та екошкіри, втіленні у несподіваних силуетах та деталях, як, наприклад, флуоресцентно-жовті шпильки футбольних бутс.

Про KSENIASCHNAIDER

Це незалежний sustainable бренд, заснований Ксенією та Антоном Шнайдерами у Києві 2011 року. Головними особливостями бренду є sustainable, перероблений денім, patchwork та концептуальний дизайн. У кожній новій колекції бренд кидає виклик усталеним нормам, щоб сміливо проєктувати нове бачення майбутнього.

Світове визнання бренд отримав 2016 року завдяки demi-denims — унікальному силуету джинсів, що поєднує форму кюлотів та скінні. У джинсах бренду виходили такі світові зірки як Белла Хадід, Селін Діон та Дуа Ліпа, а 2017 року платформа LYST назвала demi-denims одним з найбільших світових трендів. Наразі модель demi-denims, а також asymmetrical jeans є найпопулярнішими моделями з denim лінійки бренду.

Про adidas Originals

Натхненний багаторічною спадщиною adidas — одного з провідних світових спортивних брендів — adidas Originals був заснований 2001 року. Переосмислюючи архіви adidas, adidas Originals продовжує розвивати спадщину бренду втілюючи інноваційні технології у поєднанні з креативністю і мужністю, що живуть на кортах і спортивних аренах, через призму сучасної молодіжної культури. Бренд, що отримав культовий логотип Trifoil (який вперше був використаний аж 1972 року) знаходить підтримку у всіх тих, хто продовжує формувати та розвивати культуру творчості. adidas Originals продовжує лідирувати як новаторський бренд вуличного спортивного одягу.

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