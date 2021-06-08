В пастельних тонах: колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція знаменитого бренду вийшла Emilio Pucci дуже ніжною та жіночною.

Колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 була представлена у вигляді фотосесії на білому тлі.

Колір і принти

Колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Вся колекція витримана в пастельних тонах. Також в колекції багато білих речей. У ній присутні улюблені модникам всього світу фірмові принти бренду.

Фактури і тканини

Колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Тонкий трикотаж і еластан поєднується з кашеміром напівпрозорим шифоном, шовком і стьобаними тканинами.

Фасони і силуети

Колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Головна тема колекції — трико і боді з колготками, бордовими, білими або з принтами. Є туніки, спідниці з розрізом і сукні, що летять.

Аксесуари та деталі

Колекція Emilio Pucci прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже цікаве взуття, особливо чоботи на танкетці, що переходять в колготки.

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