В тренді гламурні нульові: мода сезону осінь-зима 2021-2022

Безкомпромісний гламур початку століття зараз знову актуальний.

Моду нульових можна коротко охарактеризувати виразом "я одягну все найкраще разом": блискітки, стрази, мережива, шкіру екзотичних рептилій, атлас, оксамит і кашемір. Ще однією важливою характеристикою образу з нульових є агресивна сексуальність. Тоді було прийнято носити штани з низькою талією з кроптопами, декольте цілком органічно поєднувалося з мініспідницею і чобітьми-панчохами.

Найяскравіше тренд нульових представлений в колекції Blumarine. Мереживні сукні в білизняному стилі і короткими кофтами з опушкою а також широкі пояси з пряжками, прикрашеними стразами прийшли до нас з моди початку століття.

Колекція Blumarine прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Сексуальні образи з дев'яностих представлені і в колекції DSquared2.

Колекція DSquared2 прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Багато шортів з низькою посадкою і гостроносого взуття є також у колекції Tom Ford.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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