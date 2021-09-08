В тренді трикотажні жилети: мода сезону осінь-зима 2021-2022

Холодний сезон змушує нас одягатися багатошарово. Але, щоб не втрачати при цьому стильності, краще прислухатися до модних порад.

А дизайнери в сезоні осінь-зима 20221-2022 рекомендують нам обзавестися трикотажним жилетом. Він може бути коротким і досить обтислим або довгим і оверсайз. Також він може бути на ґудзиках.

У колекції Max Mara можна подивитися, як носити трикотажний жилет-оверсайз на голе тіло.

Колекція Max Mara прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також ви можете вдягти під жилет блузу або сорочку. Буде тепло і стильно. Гарний варіант для офісу в міжсезоння, коли батареї ще не потеплішали, а на вулиці вже сильно похолодало.

Колекція Arthur Arbesser прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Жилет на ґудзиках — це такий трохи кантрі варіант, але він має дуже красивий вигляд з тонкою жіночною сукнею в ретростилі.

Колекція Luisa Beccaria прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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