Величезні блискавки, ґудзики та незвичайні аксесуари: колекція Louis Vuitton весна-літо 2023

Французький Модний дім Louis Vuitton презентував у межах Тижня моди в Парижі колекцію прет-а-порте весна-літо 2023, яка явно вирізнялася на тлі інших.

Цього разу модельєр Ніколя Жеск'єр, який від 2013 року є креативним директором жіночої лінії бренду, об'єднав футуризм із сюрреалістичними деталями. На подіумі нам представили безліч мінісуконь на бретельках досить незвичайного об'ємного фасону, також речі були прикрашені величезними блискавками, ґудзиками, високими комірами в ободі.

Також у колекцію увійшли речі з накладними кишенями, ременями, плісуванням та заклепками. Деякі костюми були виконані зі шкіри, а ось топи були з американською проймою, яка останнім часом все частіше зустрічається у різних брендів.

Аксесуари теж були оригінальними, адже якщо Chanel у новій колекції знову повторили тренд на мінісумки, то цей французький Дім вирішив зробити сумки пласкими, на одній ручці та у вигляді великих клатчів, а також доповнити образи тканими мереживними колготками та взуттям на масивній підошві.

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Louis Vuitton весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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