Величезні капелюхи, яскраві кольори та плащі зі шлейфом: Thom Browne презентував казкову колекцію у Парижі
Показ однозначно виділився з усього показаного цього Тижня моди.
Американський дизайнер Том Браун презентував у Парижі на Тижні моди жіночу колекцію весна-літо 2023. Відкрила шоу зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті, а сам показ більше нагадував театральну постановку з відсиланням до "Попелюшки".
Моделі на подіумі представили дуже яскраве та екстравагантне вбрання, що складалося з величезних капелюхів, строкатих плащів та сумок у формі собаки. Доповнювали образи незвичайні зачіски та артмакіяж.
Назвати цю колекцію звичайною просто неможливо, але дизайнер і не прагнув цього. Він створив яскраве шоу, яке цікаво дивитися.