Величезні капелюхи, яскраві кольори та плащі зі шлейфом: Thom Browne презентував казкову колекцію у Парижі

Американський дизайнер Том Браун презентував у Парижі на Тижні моди жіночу колекцію весна-літо 2023. Відкрила шоу зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті, а сам показ більше нагадував театральну постановку з відсиланням до "Попелюшки".

Моделі на подіумі представили дуже яскраве та екстравагантне вбрання, що складалося з величезних капелюхів, строкатих плащів та сумок у формі собаки. Доповнювали образи незвичайні зачіски та артмакіяж.

Назвати цю колекцію звичайною просто неможливо, але дизайнер і не прагнув цього. Він створив яскраве шоу, яке цікаво дивитися.

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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