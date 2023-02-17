Величезні мультяшні червоні черевики за 350 доларів: новий предмет культу серед модників

Це взуття підкорило стритстайлерів у всьому світі ще до свого релізу, попри те, що досить непрактичне.

Світ моди збожеволів за новими червоними черевиками, які створив бренд з Нью-Йорка MSCHF, відомий своїми епатажними релізами найрізноманітніших речей та аксесуарів. Ці нові черевики виконані з гуми і піни, на них відсутні будь-які деталі, за винятком рифленої підошви з фірмовим логотипом бренду, а називаються вони максимально просто Big Red Boot ("Великі червоні черевики").

Але попри те, що бренд все ж таки дав цьому взуттю назву, в Мережі черевики прозвали Astro Boy Boots на честь Astro Boy — культового персонажа з манга та аніме-серіалу створеного Осаму Тедзукі, який заклав основи сучасної аніме-стилістики.

Цей герой характерний тим, що носив великі червоні черевики. Те, що під час створення цього взуття колектив MSCHF надихався культовим героєм, вони не заперечують.

Astro Boy / Фото: Getty Images

"Мультяшність — це абстракція, яка звільняє нас від обмежень реальності. Якщо ви пнете когось у цих черевиках, вони вибухнуть!", — йдеться у пресрелізі бренду.

Вартість такої пари взуття 350 доларів.

У продаж черевики надійшли 16 лютого, а ось розкупили їх за сім хвилин після релізу. Цибулинний силует і яскраво-червоний колір роблять їх миттєво відомим взуттям, тому хочуть їх багато модників.

За останній місяць черевики MSCHF стали предметом безлічі жартів та мемів в Мережі, що зробило їх ще популярнішими і навіть сенсаційними.

Творці MSCHF (скорочення від mischief – витівка) – це не модний бренд, а група однодумців з Нью-Йорка, які не хочуть називатися дизайнерами, маркою чи брендом і вважають себе творчим колективом.

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