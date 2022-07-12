Величезні плечі, коміри та банти: у Парижі презентували авангардну колекцію бренду Viktor and Rolf

Viktor and Rolf – голландський Дім авангардної моди класу люкс, заснований 1993 року Віктором Горстінгом та Рольфом Снуреном. Протягом усієї своєї кар'єри дизайнери прагнуть кинути виклик упередженням щодо моди та подолати розрив між модою та мистецтвом, тому кожен із показів більше нагадує артперформанс.

На Тижні моди у Парижі бренд представив кутюрну колекцію осінь-зима 2022-2023. Моделі продемонстрували цього разу химерні штанні костюми з величезними плечима, лацканами та комірами. Під час створення колекції Віктор Горстінг і Рольф Снурен надихалися старим фільмів жахів про вампірів "Носферату, симфонія жаху", ймовірно тому моделі на подіумі мали настільки блідий макіяж з червоними акцентами.

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Viktor and Rolf / Фото: Associated Press

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