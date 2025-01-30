Великі спідниці, рюші та складні вишивки: Дім Valentino презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025

Модельєр Алессандро Мікеле презентував у Парижі на Тижні високої моди свою нову колекцію для Дому Valentino.

Це була його дебютна колекція от кутюр для цього бренду після призначення на посаду. Під час роботи він надихався багатьма культовими речами, подіями та особистостями: венеціанськими карнавалами, середньовічними черницями, Марією-Антуанеттою, геогріанськими паньє та вікторіанськими кринолінами, зірками німого кіно, поетами та письменниками..

Також у багатьох речах можна побачити безпосереднє відсилання до творчості самого Дому Valentino та ранніх творінь бренду – на подіумі було багато рюш, характерних для бренду, яскраві кольори, а також складна вишивка та фірмовий червоний відтінок.

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

І оскільки Мікеле любить естетику 1970-х, її також можна простежити навіть у цій кутюрній колекції. Деякі речі також трохи відсилають глядача до естетики бохо.

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino Haute Couture весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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