Вибух кольору, принтів та форм: дизайнер Метті Бован презентував колекцію за підтримки Dolce & Gabbana

Молодий дизайнер абсолютно вільний у баченні моди і не боїться експериментів та сміливих рішень. Під час Тижня моди в Мілані він вкотре це довів.

На початку двохтисячних світ моди епатував Джон Гальяно, а тепер, ймовірно, настав час шокувати публіку для Метті Бована - британського дизайнера, який дебютував зі своєю сольною колекцією на Тижні моди в Лондоні 2018 року, а вже 2022-го представив колаборацію з таким гігантом світу моди, як Dolce & Gabbana.

"Кольори, пропорції та енергія робіт Метті Бована розкривають величезний дослідницький та творчий процес, що стоїть за кожним твором. У нас з ним одразу виникло особливе порозуміння; ми щасливі, що можемо підтримати Метті та поезію його бачення", - сказали Дольче та Габбана.

Доменіко Дольче та Стефано Габбана запросили Метті співпрацювати і в результаті цієї спільної роботи Молодий дизайнер та італійський бренд презентували на Міланському Тижні моди колекцію з фірмовими психоделічними принтами Бована. Яскраві малюнки доповнювали корсети, джинси, аксесуари, сукні та верхній одяг, створений на основі архівів Dolce & Gabbana.

Деякі речі здавалися абсолютно несумісними через надлишок кольору, різних малюнків, кольорів та фактур, саме тому ми бачимо в колекції джинс, жаккард, бавовну та шовк. Також незвичайними були трикутні капелюхи, дуже вузькі спідниці та пишні рукави. Дизайнер абсолютно вільний у баченні моди і не боїться експериментів та сміливих рішень.

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Matty Bovan весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Але це не єдина колаборація бренду цього тижня моди. Dolce & Gabbana презентували публіці також колекцію створену разом із Кім Кардашян.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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