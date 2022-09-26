Від "дешевки" до зірки показу: Dolce & Gabbana презентували спільну колекцію з Кім Кардашян

Кім Кардашян розпочала свою популярність як подружка Періс Гілтон, а потім, завдяки скандалам, бурхливим романам та реалітішоу стала світовою зіркою. Тим не менш, багато представників модної індустрії відмовлялися деякий час співпрацювати з Кім і навіть не приємно висловлювалися про неї. Зокрема один із дизайнерів знаменитого італійського бренду Dolce & Gabbana, Стефано Габана, 2018 року опинився в центрі скандалу, коли обізвав сім'ю Кім "дешевкою".

Але ймовірно, чорний піар дизайнера не дуже засмутив Кім, адже через кілька років її сім'я і зокрема вона, погодилися на співпрацю з італійцями. Влітку цього року Dolce & Gabbana повністю сплатили піар-весілля її старшій сестрі Кортні — від фуршету до вбрання, а тепер вони випустили з Кім колаборацію.

Особливо жодних подробиць співпраці не повідомлялося, і Кім продовжувала з'являтися винятково в епатажних речах від Balenciaga. Але буквально кілька днів тому зірка почала публікувати у своєму Instagram, для своєї багатомільйонної аудиторії рекламні тизери, а 24 вересня на Тижні жіночої моди в Мілані представила спільну колекцію з брендом.

На пресконференції, присвяченій запуску її та Dolce & Gabbana колекції, Кардашян розповіла, що пропозиція про співпрацю надійшла ще влітку, під час весілля Кортні. У Портофіно, де відбувався захід, дизайнери були приголомшені колекцією вінтажних речей від їхнього бренду, які Кім привезла з собою, адже деяких з тих екземплярів навіть не було в їхньому архіві.

Але важливо відзначити, що дизайнером колекції Instagram-діва не була, а була кураторкою проєкту. Кім попросили вибрати предмети із минулих колекцій за 20-річний період, а завданням дизайнерів бренду було переробити ці речі на сучасний лад. За основу Dolce & Gabbana взяли італійський шик і сама Кім з'явилася чи то в образі Мерілін Монро, якою захоплюється, чи дружини італійського мафіозі. Тим не менш, свій зірковий момент вона не прогавила і наприкінці модного шоу ефектно закрила показ, а потім вийшла на уклін разом із дизайнерами.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

На Кім того вечора була обтисла довга чорна сукня розшита камінням і висока зачіска.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Що ж до самої колекції, то речі в ній були досить лаконічними, як любить Кім. Бренд представив однотонні та монохромні вбрання, традиційні мереживні корсети, кілька моделей у леопардовий принт, атласні боді, панчохи на підтяжках та розшиті бісером плащі. Дефіле відбувалося на фоні роликів із Кім.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Також дуже цікавим рішенням було зробити атласні нашивки на одязі. Цифри позначали рік, коли ця модель вперше була представлена публіці.

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ Dolce & Gabbana весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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