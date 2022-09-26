Від "дешевки" до зірки показу: Dolce & Gabbana презентували спільну колекцію з Кім Кардашян

У Мілані минув Тиждень моди, на якому представили вбрання сезону весна-літо 2023 року.
Кім Кардашян розпочала свою популярність як подружка Періс Гілтон, а потім, завдяки скандалам, бурхливим романам та реалітішоу стала світовою зіркою. Тим не менш, багато представників модної індустрії відмовлялися деякий час співпрацювати з Кім і навіть не приємно висловлювалися про неї. Зокрема один із дизайнерів знаменитого італійського бренду Dolce & Gabbana, Стефано Габана, 2018 року опинився в центрі скандалу, коли обізвав сім'ю Кім "дешевкою".
Але ймовірно, чорний піар дизайнера не дуже засмутив Кім, адже через кілька років її сім'я і зокрема вона, погодилися на співпрацю з італійцями. Влітку цього року Dolce & Gabbana повністю сплатили піар-весілля її старшій сестрі Кортні — від фуршету до вбрання, а тепер вони випустили з Кім колаборацію.
Особливо жодних подробиць співпраці не повідомлялося, і Кім продовжувала з'являтися винятково в епатажних речах від Balenciaga. Але буквально кілька днів тому зірка почала публікувати у своєму Instagram, для своєї багатомільйонної аудиторії рекламні тизери, а 24 вересня на Тижні жіночої моди в Мілані представила спільну колекцію з брендом.
На пресконференції, присвяченій запуску її та Dolce & Gabbana колекції, Кардашян розповіла, що пропозиція про співпрацю надійшла ще влітку, під час весілля Кортні. У Портофіно, де відбувався захід, дизайнери були приголомшені колекцією вінтажних речей від їхнього бренду, які Кім привезла з собою, адже деяких з тих екземплярів навіть не було в їхньому архіві.
Але важливо відзначити, що дизайнером колекції Instagram-діва не була, а була кураторкою проєкту. Кім попросили вибрати предмети із минулих колекцій за 20-річний період, а завданням дизайнерів бренду було переробити ці речі на сучасний лад. За основу Dolce & Gabbana взяли італійський шик і сама Кім з'явилася чи то в образі Мерілін Монро, якою захоплюється, чи дружини італійського мафіозі. Тим не менш, свій зірковий момент вона не прогавила і наприкінці модного шоу ефектно закрила показ, а потім вийшла на уклін разом із дизайнерами.
На Кім того вечора була обтисла довга чорна сукня розшита камінням і висока зачіска.
Що ж до самої колекції, то речі в ній були досить лаконічними, як любить Кім. Бренд представив однотонні та монохромні вбрання, традиційні мереживні корсети, кілька моделей у леопардовий принт, атласні боді, панчохи на підтяжках та розшиті бісером плащі. Дефіле відбувалося на фоні роликів із Кім.
Також дуже цікавим рішенням було зробити атласні нашивки на одязі. Цифри позначали рік, коли ця модель вперше була представлена публіці.
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