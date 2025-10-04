Від об’ємних суконь до шкіряних жакетів: бренд Bottega Veneta показав колекцію весна-літо 2026

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

У Мілані на Тижні моди відбувся дебют дизайнерки Луїзи Троттер як креативної директорки Bottega Veneta. Однак її колекція стала поєднанням спадщини бренду та свіжого погляду: інтреччіато (візерунок з переплетених смуг шкіри) залишився у центрі уваги, але переосмислився нею через текстури, матеріали й форму. Також нова дизайнерка бренду використала в колекції й інші впізнавані деталі Модного дому — фірмові вузли на виробах, торочку, шкіру, вовну й атлас.

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Луїза пропонує в новому сезоні зробити ставку на комфорт, тому в її колекції присутні вільні й повітряні силуети з широкими штанами й округлими плечима, які надають образам невимушеності та стилю.

Колірна палітра грає на контрастах: спокійний беж і сірий раптом перериваються спалахами помаранчевого, червоного або глибокого синього. Але все ж головне місце було відведено аксесуарам, адже Троттер зробила акцент на об’ємі, м’якості й текстурі.

