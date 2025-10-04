ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Писк моди
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Від об’ємних суконь до шкіряних жакетів: бренд Bottega Veneta показав колекцію весна-літо 2026

Колекція нового дизайнера марки стала справжнім маніфестом ремесла і сучасного стилю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Показ Bottega Veneta весна-літо 2026

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

У Мілані на Тижні моди відбувся дебют дизайнерки Луїзи Троттер як креативної директорки Bottega Veneta. Однак її колекція стала поєднанням спадщини бренду та свіжого погляду: інтреччіато (візерунок з переплетених смуг шкіри) залишився у центрі уваги, але переосмислився нею через текстури, матеріали й форму. Також нова дизайнерка бренду використала в колекції й інші впізнавані деталі Модного дому — фірмові вузли на виробах, торочку, шкіру, вовну й атлас.

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Луїза пропонує в новому сезоні зробити ставку на комфорт, тому в її колекції присутні вільні й повітряні силуети з широкими штанами й округлими плечима, які надають образам невимушеності та стилю.

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Колірна палітра грає на контрастах: спокійний беж і сірий раптом перериваються спалахами помаранчевого, червоного або глибокого синього. Але все ж головне місце було відведено аксесуарам, адже Троттер зробила акцент на об’ємі, м’якості й текстурі.

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Bottega Veneta весна-літо 2026 / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie