Вільні фасони, багатошаровість та лаконічність: Bottega Veneta представив колекцію осінь-зима 2024-2025

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Bottega Veneta. Креативний директор марки Матьє Блазі презентував колекцію осінь-зима 2024-2025.

Дизайнер вирішив віддати шану минулому бренду, і його нова колекція виділялася мінімалістськими лініями та кольорами, але також практичністю. Блазі без сумніву став одним із тих, хто зміг поєднати сучасні тенденції, красу та зручність, адже його колекція ідеально підійде і для виходу у світ, ділової зустрічі чи походу в офіс.

На подіумі дизайнер представив сукні міді в оригінальний принт, що нагадує малюнок з останньої сторінки шкільного зошита, кілька варіантів торочки, тренчі, вироби з твіду, вільні пальта та костюми зі спідницями з яскравим принтом. Також Блазі продовжує тему багатошаровості та пропонує носити сорочки поверх яскравих водолазок та футболок.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Bottega Veneta / Фото: Associated Press

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