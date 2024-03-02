Вільні фасони, клітинка та труси: бренд Vivienne Westwood представив колекцію осінь-зима 2024-2025

Показ відбувся у Парижі і відзначився як зірками на подіумі, а й відсутністю корсетів.

У межах Тижня моди відбувся показ ready-to-wear колекції осінь-зима 2024-2025 британського бренду Vivienne Westwood, який представив нинішній креативний директор марки Андреас Кронталер — чоловік покійної засновниці бренду Вів'єн Вествуд. Шоу відбулося в Парижі, а на подіум вийшли такі зірки як Сем Сміт, Ліла Мосс та Крістен Макменамі.

Традиційно для цієї марки в колекції було використано багато клітинки, яка є відсиланням до традиційних шотландських національних костюмів, також Кронталер пропонує в новому сезоні носити головні убори, гольфи, лосини, вільні сукні, кейп-пальта та жакети, а також речі з розрізами.

Але привернуло в цій колекції увагу те, що в ній не було традиційного вбрання з корсетами, які є візитівкою марки. Натомість дизайнер слідуючи недавньому тренду також пропонує різні варіанти трусів і навіть чоловічі балетки.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

Сем Сміт / Фото: Getty Images

Сем Сміт / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Vivienne Westwood / Фото: Associated Press

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