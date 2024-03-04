Винні відтінки, прозорі тканини та принти: Дім Mugler презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2025-2025 Модного дому Mugler, заснованого легендарним модельєром Тьєррі Мюглером. У новому сезоні бренд пропонує вже традиційне для себе сексуальне вбрання, але не використовує кетсьюти, які презентував у ранніх колекціях. Натомість креативний директор марки Кейсі Кедуолладер показує дещо нове — вироби зі шкіри, різноманітну бахрому, яскраві кольори і навіть принти, що базуються на роботах художниці Амбери Веллман.

Також у колекції представлено вбрання з легких напівпрозорих тканин, трендовий винний відтінок та оксамит. Але не обійшлося і без боді з ілюзією голого тіла, оскільки їх на подіумі також було кілька варіацій.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Mugler / Фото: Associated Press

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