Вишивка бісером, квіткові прикраси та пір'я: Модний дім Elie Saab презентував кутюрну колекцію

Колірна гама, обрана цього разу брендом, була досить скромною.

Модний дім Elie Saab презентував публіці свою колекцію от кутюр сезону осінь-зима 2024-2025. Шоу відбулося у Парижі у межах Тижня високої моди.

Бренд під час створення вбрання залишився вірним собі і на подіумі можна побачити багато різних довгих вечірніх суконь з драпуванням, атласом, шовком і, звичайно ж, складною вишивкою лелітками, бісером та кристалами.

Також у новому модному сезоні бренд пропонує багато варіантів суконь з оздобленням пір'ям, накидками та квітковими прикрасами.

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції Elie Saab осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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