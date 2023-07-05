Вишивка, драпування та прозорі тканини: Elie Saab презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024

Колекція вийшла дуже розкішною, і ми явно побачимо ці сукні не на одній червоній доріжці.

Ліванський дизайнер продемонстрував свою нову колекцію на Тижні високої моди в Парижі. Шоу традиційно минуло грандіозно, а на подіумі Сааб показав розкішні вбрання з великою кількістю вишивки та аплікацій.

Цього разу дизайнер явно надихався середньовічними королівськими вбраннями, оскільки в його нових роботах можна помітити відсилання до тієї епохи, а також корсажі, драпування, фігурні декольте та опущену лінію плеча.

Що стосується колірної гами, то дизайнер звично для себе використовував багато пастельних відтінків, криваво-червоний, нефритово-зелений та золотий.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Getty Images

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Elie Saab / Фото: Associated Press

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