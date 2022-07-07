Вишивка, паєтки та контрастні кольори: у Парижі представили кутюрну колекцію Elie Saab осінь-зима 2022-2023

У межах Тижня моди, який зараз у самому розпалі в Парижі, ліванський Модний дім Elie Saab, що спеціалізується на розкішних сукнях, представив нову колекцію.

Візитівкою вбрань Elie Saab є: легкі тканини, рясна вишивка камінням, паєтками та бісером, а також деталізація. Сукні дизайнера дуже романтичні, вишукані, адже недаремно їх обирають голлівудські акторки для церемоній "Оскар" та "Золотий глобус".

Цей же показ можна розділити на дві частини, оскільки нам показали образи у ніжних сукнях тілесного кольору, що створють враження невагомості, а також дизайнер вирішив додати трохи креативу та представив на подіумі вбрання у чорних, червоних, рожевих кольорах та з величезними воланами, рукавами-буфами, розрізами. Свій показ Елі присвятив митті "коли захід сонця падає на море і перетворює його кольори". Також уперше під час дефіле дизайнер представив чоловічі моделі.

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Показ Elie Saab Paris Fashion HC FW 22/23 / Фото: Associated Press

Відео показу:

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