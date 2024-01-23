Вишивка, верблюжий колір та довжина міді: Модний дім Dior презентував колекцію весна-літо 2024

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції Модного дому Dior.
Креативна директорка бренду – дизайнерка Марія Грація К'юрі і цього разу вирішила не відходити від засад бренду. На подіумі ми знову побачили підкреслені талії, сукні у стилі 50-х, а також багато плісування та вишивки.
Помітно, що дизайнерка надихалася старими роботами засновника Модного дому, адже була в колекції й нова версія знаменитого барного жакету. Однак одне з центральних місць у колекції зайняв класичний тренч верблюжого кольору, але не у звичному своєму вигляді, а в різних інтерпретаціях. Прикрашали подіум панно художниці Ізабелли Дюкро.
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