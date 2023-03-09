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Вишивка зі змістом: Оксана Караванська презентувала нову колекцію на Тижні моди у Парижі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Вишивка зі змістом: Оксана Караванська презентувала нову колекцію на Тижні моди у Парижі

Караванська створила колекцію у колаборації з випускницею Лондонського коледжу моди Ксенією Уманською.

У межах Паризького тижня моди свою спільну колекцію сезону осінь-зима 23/24 презентували українські дизайнерки Оксана Караванська і Ксенія Уманська. Показ відбувся у Salle d'Honneur dealing Delon, де наразі розташований Український культурний центр.

Колекція Fakecial Identity Ready Couture by Karavanska Umanska має концепцію - "Скільки у тебе облич? Саме стільки, щоб кожний сумнівався, що побачив справжнє".

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Вишивка на речах у новій лінійці присвячена темі соціальної адаптації.

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"Межа ідентичності розмивається через численні пристосування. Людина одягає маску за маскою, накладає їх одну на одну. Чи вдасться їй не втратити своє "Я" за численними чужими картинками? Маски бувають естетичні і красиві, але ж можуть іти врозріз із власними почуттями", - вважають дизайнерки.

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Нагадаємо, колаборація креативної української дизайнерки Оксани Караванської і випускниці Лондонського коледжу моди Ксенії Уманської вперше була представлена у 2021 році. Вона поєднала у собі бездоганний крій та артистичну вишивку, несучи у кожній колекції важливі соціальні виклики.

Посол України у Франції Вадим Омельченко, Наталія Омельченко з донькою, Лілі та П'єр Майо, Оксана Караванська / ©
Посол України у Франції Вадим Омельченко, Наталія Омельченко з донькою, Лілі та П'єр Майо, Оксана Караванська

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Дата публікації
Перегляди
856
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