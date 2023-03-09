Вишивка зі змістом: Оксана Караванська презентувала нову колекцію на Тижні моди у Парижі

У межах Паризького тижня моди свою спільну колекцію сезону осінь-зима 23/24 презентували українські дизайнерки Оксана Караванська і Ксенія Уманська. Показ відбувся у Salle d'Honneur dealing Delon, де наразі розташований Український культурний центр.

Колекція Fakecial Identity Ready Couture by Karavanska Umanska має концепцію - "Скільки у тебе облич? Саме стільки, щоб кожний сумнівався, що побачив справжнє".

Вишивка на речах у новій лінійці присвячена темі соціальної адаптації.

"Межа ідентичності розмивається через численні пристосування. Людина одягає маску за маскою, накладає їх одну на одну. Чи вдасться їй не втратити своє "Я" за численними чужими картинками? Маски бувають естетичні і красиві, але ж можуть іти врозріз із власними почуттями", - вважають дизайнерки.

Нагадаємо, колаборація креативної української дизайнерки Оксани Караванської і випускниці Лондонського коледжу моди Ксенії Уманської вперше була представлена у 2021 році. Вона поєднала у собі бездоганний крій та артистичну вишивку, несучи у кожній колекції важливі соціальні виклики.

Посол України у Франції Вадим Омельченко, Наталія Омельченко з донькою, Лілі та П'єр Майо, Оксана Караванська

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