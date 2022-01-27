Вогняні принти в колекції Vetements прет-а-порте сезону весна-літо 2022

Колекція знаменитого бренду вийшла дуже ефектною, і на неї точно чекає комерційний успіх.
Колекція Vetements прет-а-порте сезону весна-літо 2022 року була представлена у вигляді фотосесії.
Колір та принт
Традиційний чорний колір, а також білий, сірий та бежевий, чудово поєднуються з яскравими акцентами. Багато жовтого, червоного, помаранчевого.
Але головну роль відіграють принти. Вони дуже різноманітні. Варто відзначити принт у вигляді язиків полум'я, принт із лимонами та у стилі "Матриці".
Фактури та тканини
Легкий шовк, тонка шерсть, трикотаж та глянсова шкіра – ось основний набір фактур цієї колекції.
Фасони та силуети
Зверніть увагу на сукні довжини нижче колін із запахом, прямою розширеною лінією плеча, V-подібним неглибоким декольте та драпуванням у районі акцентованої лінії талії.
Також гарні костюми-трійки, короткі спідниці у складку з блузами без рукавів та вечірні сукні на тонких бретельках.
Аксесуари та деталі
З прикрас можна відзначити широкі ланцюги як намиста, та прикраси з кулоном із кольорового каменю у вигляді серця.
Дуже ефектні чоботи, особливо високі і ті, на яких такий самий принт, що й на одязі.
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