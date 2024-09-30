Яскраві кольори, лелітки, банти та жабо: Дім Valentino презентував колекцію весна-літо 2025

Це був дебют модельєра для цього бренду і одна з найочікуваніших подій Тижня моди в Парижі.

Модельєр Алессандро Мікеле, який раніше очолював Дім Gucci, повернувся у світ моди після перерви у роботі. Тепер він очолює Valentino і його перша колекція на цій посаді вийшла оригінальною і на всі сто відсотків у його стилі та баченні.

Мікеле любить розкіш, блиск, максималізм, рюші, декор і все це ми побачили на подіумі під час його шоу Тижня моди в Парижі. Колекція була яскравою, веселою і в ретроестетиці, адже в речах було помітно багато виробів у стилістиці 80-х, 70-х і 60-х років, з'явилися відсилання до різних епох Valentino.

Також важливе місце в колекції зайняв ляльковий образ и богемний шик, адже на моделях можна помітити вироби з жабо, банти та еклектичні поєднання принтів. Ну і не можна не відзначити аксесуари – модельєр вводить у моду прикраси для обличчя, тюрбани та капелюхи з пір'ям.

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Valentino весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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