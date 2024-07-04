Яскраві кольори, незвичайні форми та квіти: Marc Jacobs презентував нову колекцію у Нью-Йорку

Бренд Marc Jacobs презентував у Нью-Йорку осінню колекцію 2024.
Колекція вийшла яскравою та незвичайною, оскільки під час її створення бренд надихався такими персонажами як Мерілін Монро, Одрі Гепберн, Мінні Маус та діснеєвськими принцесами. Все це помітно в незвичайних силуетах, формах та кольорах.
У колекції можна побачити щільні тканини, які тримають форму трапеції, мініспідниці, жакети, в'язані светри, білі коміри, великі ґудзики та оригінальні туфлі на підборах із закрученим догори мисом. Незвичайним аксесуаром, який повторювався на деяких виробах, була брошка у вигляді великої квітки — фіалки та ромашки.
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