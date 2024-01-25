Яскраві кольори, сучасність та шик: Модний дім Valentino представив кутюрну колекцію весна-літо 2024

Колекція називається Le Salon. Саме тому моделі проходили через низку кімнат з одним рядом сидінь для гостей, як у салонах минулого.

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ колекції весна-літо 2024 Модного дому Valentino. Шоу традиційно вийшло яскравим розкішним, а сама колекція П'єрпаоло Піччолі була дуже сучасною – дизайнер чудово вміє синхронізувати моду з часом.

Також можна сказати, що попри те, що це Haute Couture – речі досить носибельні, оскільки дизайнер та його команда переосмислили такі основи гардеробу як жакети, штани, пальта та сорочки. У колекції Піччолі ніби намагається поєднувати повсякденні вбрання та предмети високої моди.

У новому сезоні бренд пропонує великі золоті прикраси, вбрання зі свого фірмового рожевого та квіткові дизайни.

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Показ колекції Haute Couture Модного дому Valentino / Фото: Associated Press

Читайте також: