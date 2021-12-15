Яскраві кольори та квіти в колекції Oscar de La Renta сезону весна-літо 2022

Яскраві кольори та квіти в колекції Oscar de La Renta сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді стильної фотосесії.

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 тішить яскравими фарбами та витонченими жіночними силуетами.

Колір та принти

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колірна гама дуже яскрава: помаранчеві, червоні, зелені рожеві та жовті вбрання мають дуже оптимістичний вигляд.

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Красиві великі квіткові принти прикрашають майже всі вбрання. Також є кілька речей у клітинку.

Фактури та тканини

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Підбір фактур дуже ретельний. Є шовк, трикотаж, мереживо, вініл, торочки та пір'я. Багато речей з аплікаціями з паєток.

Фасони та силуети

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто звернути увагу на сукні із широкими спідницями, балонами та широкі штани. У колекції також присутні модні цього сезону бра.

Аксесуари та деталі

Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже красиві капелюхи з високою тулією, ляпанці яскравих кольорів та босоніжки на тонких ремінцях.

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