Яскраві кольори та квіти в колекції Oscar de La Renta сезону весна-літо 2022

Колекція була представлена у вигляді стильної фотосесії.
Колекція Oscar de La Renta прет-а-порте сезону весна-літо 2022 тішить яскравими фарбами та витонченими жіночними силуетами.
Колір та принти
Колірна гама дуже яскрава: помаранчеві, червоні, зелені рожеві та жовті вбрання мають дуже оптимістичний вигляд.
Красиві великі квіткові принти прикрашають майже всі вбрання. Також є кілька речей у клітинку.
Фактури та тканини
Підбір фактур дуже ретельний. Є шовк, трикотаж, мереживо, вініл, торочки та пір'я. Багато речей з аплікаціями з паєток.
Фасони та силуети
Варто звернути увагу на сукні із широкими спідницями, балонами та широкі штани. У колекції також присутні модні цього сезону бра.
Аксесуари та деталі
Дуже красиві капелюхи з високою тулією, ляпанці яскравих кольорів та босоніжки на тонких ремінцях.
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