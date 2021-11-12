Яскраві кольори та плетені кроптопи в колекції Anna Sui сезону весна-літо 2022

Яскраві кольори та плетені кроптопи в колекції Anna Sui сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже яскравою та практичною.

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022, витримана в класичній для бренду стилістиці бохо-шику, вона вражає соковитими фарбами та строкатими принтами.

Колір та принт

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Поєднання яскраво-рожевих відтінків з білим, синього із зеленим та блакитного з фіолетовим мають дуже літній вигляд.

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Принтів дуже багато, переважають квіткові, кілька принтів цілком гармонійно поєднуються у межах одного образу.

Фактури та тканини

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тканини відповідають сезону: бавовна, шовк та тонкий трикотаж. Окремо варто відзначити велику кількість речей з плетіння макраме.

Фасони та силуети

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Туніки – короткі та довгі – ромпери, сарафани та вільного крою штани з кроп-топами складають основу колекції.

Взуття та аксесуари

Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

З аксесуарів варто звернути увагу на сандалі на грубій підошві з рясним декором, під які рекомендується одягати короткі шкарпетки зі строкатим принтом і крислаті солом'яні капелюхи яскравих кольорів.

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