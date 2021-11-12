Яскраві кольори та плетені кроптопи в колекції Anna Sui сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже яскравою та практичною.
Колекція Anna Sui прет-а-порте сезону весна-літо 2022, витримана в класичній для бренду стилістиці бохо-шику, вона вражає соковитими фарбами та строкатими принтами.
Колір та принт
Поєднання яскраво-рожевих відтінків з білим, синього із зеленим та блакитного з фіолетовим мають дуже літній вигляд.
Принтів дуже багато, переважають квіткові, кілька принтів цілком гармонійно поєднуються у межах одного образу.
Фактури та тканини
Тканини відповідають сезону: бавовна, шовк та тонкий трикотаж. Окремо варто відзначити велику кількість речей з плетіння макраме.
Фасони та силуети
Туніки – короткі та довгі – ромпери, сарафани та вільного крою штани з кроп-топами складають основу колекції.
Взуття та аксесуари
З аксесуарів варто звернути увагу на сандалі на грубій підошві з рясним декором, під які рекомендується одягати короткі шкарпетки зі строкатим принтом і крислаті солом'яні капелюхи яскравих кольорів.
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