Яскраві принти та кроп-топи в колекції Etro сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже яскравою та романтичною, але не позбавленою сексуальності.
Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 порадує поціновувачів сарафанів незвичайного крою та зручних літніх штанів.
Колір та принти
Колекцію вирізняє дуже різноманітна колірна гама, в якій переважають м'які пастельні тони та гармонійні поєднання.
Головний акцент – принти, дуже багато квіткових, але й фірмові огірки також присутні.
Фактури та тканини
Тканини переважно легкі: напівпрозорий батист, бавовна, денім та плетіння макраме, яке цього сезону на гребені модної хвилі.
Фасони та силуети
Варто відзначити велику кількість кроп-топів різних моделей, широкі штани в спортивному стилі із заниженою талією та сарафани цікавого крою. Також у колекції зустрічаються багатошарові образи.
Аксесуари та деталі
Зверніть увагу на великі сережки у східному стилі та браслети на передпліччях й зап'ястях, вони дуже ефектно доповнюють вбрання.
Також дуже гарне взуття – сандалі з тонких ремінців на грубій підошві.
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