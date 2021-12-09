Яскраві принти та кроп-топи в колекції Etro сезону весна-літо 2022

Яскраві принти та кроп-топи в колекції Etro сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже яскравою та романтичною, але не позбавленою сексуальності.

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 порадує поціновувачів сарафанів незвичайного крою та зручних літніх штанів.

Колір та принти

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колекцію вирізняє дуже різноманітна колірна гама, в якій переважають м'які пастельні тони та гармонійні поєднання.

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Головний акцент – принти, дуже багато квіткових, але й фірмові огірки також присутні.

Фактури та тканини

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Тканини переважно легкі: напівпрозорий батист, бавовна, денім та плетіння макраме, яке цього сезону на гребені модної хвилі.

Фасони та силуети

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Варто відзначити велику кількість кроп-топів різних моделей, широкі штани в спортивному стилі із заниженою талією та сарафани цікавого крою. Також у колекції зустрічаються багатошарові образи.

Аксесуари та деталі

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Зверніть увагу на великі сережки у східному стилі та браслети на передпліччях й зап'ястях, вони дуже ефектно доповнюють вбрання.

Колекція Etro прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Також дуже гарне взуття – сандалі з тонких ремінців на грубій підошві.

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