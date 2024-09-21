Яскраві шовкові хустки та багато кольору марсалу: Дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2025

Шоу відбулося у межах Тижня моди у Мілані.
Креативний директор бренду Gucci Сабато Де Сарно вирішив скористатися популярністю відтінку марсалу на повну і представив не лише багато речей у ньому на подіумі, але зробив у такому кольорі та декорації. Також у колекції весна-літо 2025 модельєр презентував багато варіантів вбрань для відпочинку, адже на подіумі нам представили панамки різних відтінків, багато міні, легких тканин та мережива. Проте колекція вийшла дуже носибельною і практичною, адже Сабато Де Сарно запропонував різні варіанти пальт, вироби зі шкіри та хустки з яскравими принтами.
Під час створення колекції модельєр надихався стилем Жаклін Кеннеді Онассіс, давньої клієнтки Gucci та ікони стилю. Ймовірно, саме тому важливе місце у колекції було відведено сумці-хобо, названій на честь колишньої першої леді США.
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