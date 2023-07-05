З елементами смокінгу та красивими силуетами: бренд Mabille презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Французький модельєр Алексіс Мабіль та креативний директор однойменного лейблу Alexis Mabille презентував на Тижні високої моди свою кутюрну колекцію. Речі дизайнера цього разу були наскрізь просякнуті деталями смокінгу, також він використовував класичні силуети, досить насичені відтінки та квітковий декор.

Дизайнер хотів цією колекцією показати жінку з характером, яскраву особистість, тому моделі вийшли на подіум із порожніми келихами з-під шампанського в руках. Цей невеликий аксесуар у їхніх руках повністю відповідав назві колекції – Mondaines – це французьке слово, що означає тусовщиць та любительок вечірок. Його можна вільно перекласти як "світські левиці".

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

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