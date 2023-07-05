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З елементами смокінгу та красивими силуетами: бренд Mabille презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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З елементами смокінгу та красивими силуетами: бренд Mabille презентував колекцію осінь-зима 2023-2024

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

Дизайнер показав різні варіанти суконь-колон та квітковий декор у стриманих відтінках.

Французький модельєр Алексіс Мабіль та креативний директор однойменного лейблу Alexis Mabille презентував на Тижні високої моди свою кутюрну колекцію. Речі дизайнера цього разу були наскрізь просякнуті деталями смокінгу, також він використовував класичні силуети, досить насичені відтінки та квітковий декор.

Дизайнер хотів цією колекцією показати жінку з характером, яскраву особистість, тому моделі вийшли на подіум із порожніми келихами з-під шампанського в руках. Цей невеликий аксесуар у їхніх руках повністю відповідав назві колекції – Mondaines – це французьке слово, що означає тусовщиць та любительок вечірок. Його можна вільно перекласти як "світські левиці".

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Mabille / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
90
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