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З українською символікою: Світлана Бевза презентувала нову колекцію на Тижні моди у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З українською символікою: Світлана Бевза презентувала нову колекцію на Тижні моди у Нью-Йорку

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

У межах Тижня моди у Нью-Йорку відбувся показ нової колекції весна 2024 прет-а-порте української дизайнерки Світлани Бевзи (Svitlana Bevza).

Колекція виконана в класичній для бренду лаконічній та елегантній манері, але з нотками сексуальності, оскільки вбрання пошито з легких, напівпрозорих тканин, має невеликі розрізи та вирізи.

У колекції дизайнерка показала шовкові та атласні бралети, штани, оверсайз жакети, довгі та короткі сукні. Також вона пропонує шкіряні сумки з фурнітурою-колосками, туфлі на підборах, бабуші та кепки.

Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / © Getty Images
Показ Svitlana Bevza весна прет-а-порте 2024 / Фото: Getty Images

Колекція вийшла дуже чистою, світлою, але також у ній Світлана показала і кілька яскравих речей, урізноманітнивши так трохи свою чорно-білу звичну гаму вбрання. Яскраві оранжеві та чорні кольори символізували українські чорнобривці, також дизайнерка представила на моделях кілька прикрас з ними.

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Дата публікації
Перегляди
749
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