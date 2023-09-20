З українською символікою: Світлана Бевза презентувала нову колекцію на Тижні моди у Нью-Йорку

У межах Тижня моди у Нью-Йорку відбувся показ нової колекції весна 2024 прет-а-порте української дизайнерки Світлани Бевзи (Svitlana Bevza).
Колекція виконана в класичній для бренду лаконічній та елегантній манері, але з нотками сексуальності, оскільки вбрання пошито з легких, напівпрозорих тканин, має невеликі розрізи та вирізи.
У колекції дизайнерка показала шовкові та атласні бралети, штани, оверсайз жакети, довгі та короткі сукні. Також вона пропонує шкіряні сумки з фурнітурою-колосками, туфлі на підборах, бабуші та кепки.
Колекція вийшла дуже чистою, світлою, але також у ній Світлана показала і кілька яскравих речей, урізноманітнивши так трохи свою чорно-білу звичну гаму вбрання. Яскраві оранжеві та чорні кольори символізували українські чорнобривці, також дизайнерка представила на моделях кілька прикрас з ними.
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