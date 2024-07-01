З унікальних металевих ланцюжків: у Лос-Анджелесі відбувся показ дизайнерки Наталії Феднер

У Лос-Анджелесі в межах Тижня пляжної моди відбувся показ американської дизайнерки, яка родом з України.

Наталія Феднер прославилася на весь світ своїми унікальними "голими" вбраннями для Бейонсе, Шакіри, Дженніфер Лопес, Шер та Доджі Кет.

Показ Наталії Феднер у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Під час шоу Наталія традиційно презентувала свої вироби з металу – сукні та топи, зроблені з ланцюжків. Ці абсолютно унікальні речі створені у техніці Stretch Metal.

Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто та 2021 року запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але водночас можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними. Також усі вироби нагадую одяг в'язаний спицями.

Показ Наталії Феднер у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

У фіналі показу Феднер особисто вийшла до публіки. Вона винесла на подіум прозору колбу і поставила на підлогу після чого зняла топ і поклала усередину. Це ж зробили всі інші моделі. У результаті їхні вбрання помістилося в цю прозору посудину.

Показ Наталії Феднер у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Як відбувався цей перформанс ви можете подивитися у відео:

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