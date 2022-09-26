Захопливе шоу близнюків: Дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2023 у Мілані

Коли креативний директор Модного дому Gucci Алессандро Мікеле навесні цього року з'явився на червоній доріжці Met Gala з другом Джаредом Лето в абсолютно однакових образах, які нагадували близнюків, ніхто й припустити не міг, що через півроку дизайнер приголомшить новою колекцією, натхненною близнюками.

Алессандро Мікеле (ліворуч) та Джаред Лето на благодійному вечорі Інституту костюма Метрополітен-музею, 2 травня 2022 року / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2023 року був присвячений матері Алессандро та її сестрі-близнючці — Еральді та Джуліані. Його мати, Еральда, працювала у британській кінокомпанії Rank, студії якої перебували у Римі. "Схибнута панянка із суперстильного світу кіно" — розповів якось дизайнер Vogue про матір. Але її сестра також була дуже важливою та близькою людиною для дизайнера, тому він навіть називає себе "сином двох матерів". І саме тому в новому шоу Gucci на подіум вийшли лише близнюки, всього їх було 68 пар, і саме тому воно отримало назву Twinsburg Show.

Спочатку подіум був розділений на дві частини і глядачі нічого не підозрювали, але потім перегородка піднялася і виявилося, що кожна модель має точну копію. Брати і сестри, що вийшли на подіум, були однаково одягнені, у них були однакові зачіски та прикраси.

Під час створення колекції дизайнер думав також про своє дитинство, тому в колекції багато яскравих відтінків, естетики 80-х років та одним із центральних персонажів зображених у колекції став герой фільму 1984 року "Гремліни" – маленький пухнастий Гізмо. Цей персонаж можна побачити на сукнях, у вигляді сумок і прикрас.

Показ колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Показ колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

Також у показі взяли участь українки – сестри-близнючки Ганна та Софія Купрієнко, більш відомі як Bloom Twins.

Анна та Софія Купрієнко на показі колекції Gucci весна-літо 2023 / Фото: Getty Images

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