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Жакети з голими плечима, банти та багато декору: Balmain представив колекцію осінь-зима 2023-2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Жакети з голими плечима, банти та багато декору: Balmain представив колекцію осінь-зима 2023-2024

Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

У Парижі відбувся показ колекції прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 знаменитого Модного дому Balmain.

Креативний директор бренду Олів'є Рустен цього разу вирішив приголомшити гостей ідеально скроєними штанними костюмами та багато декорованими сукнями.

У жакетів, представлених у колекції, цікавий дизайн з голими плечима та рукавами-рукавичками, також їх доповнюють V-подібні декольте, накладні кишені та баски. Деякі з них доповнені лацканами, бантами чи драпуванням.

Також у новому сезоні дизайнер пропонує сукні зі спідницями міді, вбрання з рюшами, декоровані стразами, намистинами та з "голим" ефектом. Із взуття Balmain презентував у цій колекції мюлі з бантами, а також різні варіанти на високих платформах. У колекції можна помітити ще скульптурно-архітектурні корсети, розкішні довгі пальта з сітки та кілька стьобаних речей.

Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ колекції Balmain прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
240
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