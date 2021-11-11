Золоті ланцюги та оголені животи в колекції Balmain сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною та яскравою.
Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 потішить тих, кто воліє завжди одягнутись так, щоб при цьому максимально роздягнутися.
Колір та принт
Колекція витримана у чорно-біло-червоній гамі з додаванням бежево-золотистих тонів.
З принтів помітне місце займає смужка і зрідка зустрічається принт Polka Dot.
Фактури та тканини
Дуже різноманітні фактури: трикотаж та блискуча шкіра поєднуються з шовком, матовим шифоном та блиском золотих ниток, часто використовуються тканини із затяжками. Одна з головних фішок колекції — мотив ланцюга, який використовується і в тисненні, і в обробці вбраннь, і як аксесуари або їхні елементи.
Фасони та силуети
Максимально відкриті вбрання становлять основу колекції. Моделі на подіумі демонструють оголені животи, частково відкриті у вирізах стегна та глибокі декольте.
Окремо варто звернути увагу на топи у вигляді гігантських ланок золотого ланцюга – вони обіцяють стати хітом наступного літа.
Взуття та аксесуари
Гарний вигляд мають чокери з ланцюгом і довгими золотими торочками.
Взуття досить різноманітне, особливо цікаві босоніжки на підборах з дутих широких ремінців та із золотих металевих ремінців, що нагадують годинникові браслети.
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