Золоті ланцюги та оголені животи в колекції Balmain сезону весна-літо 2022

Золоті ланцюги та оголені животи в колекції Balmain сезону весна-літо 2022

Колекція вийшла дуже сексуальною та яскравою.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 потішить тих, кто воліє завжди одягнутись так, щоб при цьому максимально роздягнутися.

Колір та принт

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Колекція витримана у чорно-біло-червоній гамі з додаванням бежево-золотистих тонів.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

З принтів помітне місце займає смужка і зрідка зустрічається принт Polka Dot.

Фактури та тканини

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Дуже різноманітні фактури: трикотаж та блискуча шкіра поєднуються з шовком, матовим шифоном та блиском золотих ниток, часто використовуються тканини із затяжками. Одна з головних фішок колекції — мотив ланцюга, який використовується і в тисненні, і в обробці вбраннь, і як аксесуари або їхні елементи.

Фасони та силуети

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Максимально відкриті вбрання становлять основу колекції. Моделі на подіумі демонструють оголені животи, частково відкриті у вирізах стегна та глибокі декольте.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Окремо варто звернути увагу на топи у вигляді гігантських ланок золотого ланцюга – вони обіцяють стати хітом наступного літа.

Взуття та аксесуари

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Гарний вигляд мають чокери з ланцюгом і довгими золотими торочками.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону весна-літо 2022 / East News

Взуття досить різноманітне, особливо цікаві босоніжки на підборах з дутих широких ремінців та із золотих металевих ремінців, що нагадують годинникові браслети.

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