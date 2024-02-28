Зручні фасони, тренчі та короткі спідниці: Дім Dior представив колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 модного дому Christian Dior. Шоу було присвячене колекції 1967 року під назвою Miss Dior, що легко зрозуміти, оскільки саме це було написано величезними літерами на деяких вбраннях.

Надихалася Марія Грація К'юрі також епохою 60-х років, що помітно в силуетах, речах і кольорах. На подіумі були присутні тренчі, приталені сукні та спідниці-олівці. Також дизайнерка пропонує носити в новому сезоні біле з чорним, пальта з покатими плечима, клітку та капелюхи.

Головний акцент у колекції вона все ж зробила на зручності, оскільки моделі носили винятково взуття на низьких підборах і вільні фасони, які більше не сковують рухи та є ідеальним варіантом для активної сучасної жінки.

Від класичного барного жакету з колекції Christian Dior New Look з приталеною талією дизайнерка в цій колекції відмовилася.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Dior / Фото: Associated Press

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