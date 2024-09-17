Зручність, лаконічність та елегантність: Ralph Lauren представив колекцію весна-літо 2025

У межах Тижня моди в Нью-Йорку відбувся показ колекції весна-літо 2025 американського бренду Ralph Lauren. Шоу відвідало багато знаменитих гостей, а у показі брали участь такі зірки подіуму як Наомі Кемпбелл та Крісті Тарлінгтон. Безперечно, у створенні колекції брав участь сам Ральф Лорен, якому вже 84 роки.

Колекція на літо 2025 року була дуже американською та патріотичною, а також традиційно для бренду, включала характерні для нього речі: стильні джинси, поло, в'язані джемпери та кардигани. Під час показу Ralph Lauren представили речі для жінок, чоловіків та дітей.

Щодо кольорів, то вони були носибельними: насичений синій, небесно-блакитний, червоний, білий. Різноманітність речей у колекції теж була, адже на подіумі, окрім кежуалу, були вечірні сукні, костюми, бохо-стиль та варіанти для пляжного відпочинку.

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ колекції весна-літо 2025 року бренду Ralph Lauren / Фото: Associated Press

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