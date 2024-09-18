Зручність та лаконічність: BOSS презентував колекцію весна-літо 2025 у Мілані

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду BOSS. Цього разу компанія представила колекцію, яка порвала з традиційними параметрами корпоративного одягу. Звичайно, бренд залишився вірним своєму стилю, але запропонував більш розслаблений варіант, оскільки на подіумі можна помітити капрі, блейзери, оверсайз жакети, кардигани.

Також BOSS пропонує багатошаровість, вироби зі шкіри, спідниці-олівці сорочки та плащі. Колірна гама колекції стримана, розслаблена, відсутні принти. Вона включає світло- та темно-синій, земляно-коричневий, білий, чорний і навіть приглушені варіації зеленого.

Помітно, що в основу бренд заклав комфорт, лаконічність та повсякденність.

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція BOSS весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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