Зухвалі принти, оксамит та шуби: бренд Roberto Cavalli представив колекцію осінь-зима 2025-2026

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2025-2026 Модного дому Roberto Cavalli. Цього разу креативний директор бренду Фаусто Пульїзі презентував ефектну та зухвалу колекцію у найкращих традиціях естетики цього бренду.

На подіумі можна було побачити величезну кількість оксамиту, мережива, шовку, принтований одяг з леопардовими, зміїними та квітковими малюнками. Також з моди не виходять шуби і Roberto Cavalli пропонує їх у естетиці Mob wife. Також одним із цікавих принтів, які можна було побачити на багатьох вбраннях – виверження вулкана та лава. Такий малюнок обраний Пулізі, оскільки він надихався трагічною історією міста Помпеї. Ймовірно, деякі шкіряні деталі колекції – тренчі, пояси та сукні – були натхненні попелом, під яким поховано стародавнє місто.

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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