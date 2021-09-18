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10 пар кросівок, які можна носити з чим завгодно

10 пар кросівок, які можна носити з чим завгодно

Getty Images

Кросівки увірвалися в наше повсякденне життя і, схоже, залишаться в ньому назавжди.

Якщо раніше це взуття одягали винятково для занять спортом, то тепер вони стали головним складником нової модної релігії, в основі якої перш за все комфорт, адже зручнішого взуття просто не існує.

Сьогодні міксувати кросівки можна абсолютно з будь-якими луками, чи то сукня, штанний костюм, джинси або навіть пальто. Вони замінили нам туфлі-човники і балетки, а також виручать в будь-якій ситуації і усвідомили це навіть такі гіганти модної індустрії як Louis Vuitton, Dior і Gucci, адже в їхніх нових колекціях моделі на подіум все частіше виходять саме в кросівках.

Тому, якщо ви в пошуках стильною базової пари, пропонуємо вам цю добірку, ну а також трохи розповімо про історію їхньої появи.

1. Yohji Yamamoto Y-3

Йодзі Ямамото — всесвітньо відомий японський дизайнер, в стилі якого завжди приділяється особлива увага вуличному стилю і авангарду. Завдяки такому баченню і партнерству з Adidas бренду вдалося створити абсолютно нове спортивне взуття Y-3, яке до сьогодні вважається однією з найуспішніших колаборацій.

Часто в кросівках цього бренду можна зустріти такі відмінні, властиві лише йому деталі, які нагадують вбрання ніндзя, з високим язиком, масивною підошвою і гладкими еластичними ременями.

© Getty Images
Getty Images

2. Yeezy 500

Каньє Вест прославився не лише як репер, але і як успішний дизайнер. Свою історію зі спортивним взуттям він ропочав із колаборацій з такими брендами як Bape, Louis Vuitton і Nike. Але справжня ера кросівок Yeezy почалася, коли Каньє почав співпрацю з Adidas. Завдяки цьому спортивному гігантові почали з'являтися моделі, які в результаті стали культовими і одними з найбажаніших серед модників. Особливу роль в цьому хайпі зіграли висока вартість взуття, рафл (лотереї), ну і звичайно, популярність самого Веста і його вже колишньої дружини. Особливо популярною і незвичайною стала модель Yeezy 500 на підошві Feet You Wear.

© Getty Images
Getty Images

3. Balenciaga Speed Trainer

Це бренд, який просто кожною своєю колекцією створює тренди. Їх критикують, називають "дивними" і "потворними", але в кінцевому підсумку повністю все розкуповують. А на тлі інших модних домів головним аксесуаром Balenciaga стали кросівки-шкарпетки. Вперше вони з'явилися в продажу 2016 року і стали настільки популярні, що з лімітованої колекції бренд зробив повноцінну, випустивши ще кілька партій.

© Getty Images
Getty Images

4. Nike Air Jordan 4

Це воістину культова пара кросівок, яка почала свою історію ще 1989 року, але популярні вони і сьогодні. Air Jordan 4 багато разів перевипускали, удосконалювали і трохи змінювали дизайн, але концепція цієї моделі завжди була незмінною: високе  посадження на нозі, кріплення з боків, видима капсула з повітрям на міжпідошві.

Саме в цих кросівках Майкл Джордан додав очко своїй команді Chicago Bulls у грі проти Cleveland Cavaliers. Тому його кидок зображений на язиках кросівок.

© Getty Images
Getty Images

5. New Balance 574

Це один із найстаріших брендів спортивного взуття, відмінною рисою якого стала нумерація моделей. Спочатку New Balance зарекомендували себе як новатори і лідери ринку, тому крім комфорту, почали робити ставку і на візуальну складову. Так 1988 року з'явилася модель 574, яка вийшла в чоловічій і жіночій колекції. Ці кросівки лаконічні і на сьогодн їх можна зустріти в будь-яких кольорах і матеріалах, але найпопулярнішою, звичайно ж, залишається модель у замші.

© Getty Images
Getty Images

6. Adidas Gazelle

Попри десятиліття успішного бізнесу, неймовірну кількість колаборацій з зірками і спортсменами все ж однією з найпопулярніших у Adidas залишається модель Gazelle. Відмінною рисою цих кросівок стала лаконічність і три смужки збоку.

Походження назви кросівок до кінця не відомо. Деякі вважають, що воно пов'язане з американською спортсменскою Вільмою Рудольф, яка саме в цій моделі виграла три золоті медалі на Олімпійських іграх 1960 року в Римі. Через витонченість і швидкість італійці прозвали дівчину "Чорна газель". Але також Adidas випустили й інші моделі, названі на честь швидких тварин: пантера і ягуар.

© Getty Images
Getty Images

7. Gucci Flashtrek

Модний дім вирішив не відставати від тенденцій і теж поринув у світ спортивного взуття. Так з'явилися незвичайні кросівки Flashtrek, під час створення яких бренд надихався черевиками для пішого туризму, про що говорять масивна фігурна підошва і шнурівка, як у гайкерів. Стилістика логотипу, розташованого на язику моделі, навіяна вінтажним логотипом SEGA в дусі 80-х.

Модель стала неймовірно популярною та ідеальною для активного міського жителя, а її відмінною рисою є знімні ремінці з декором із кристалів

© Getty Images
Getty Images

8. Reebok Club C 85

Із назви цієї моделі зрозуміло, що створена вона була в середині 80-х якраз у період повальної моди на спорт, а зокрема на теніс. Після своєї появи на ринку ці лаконічні кросівки стали однією з найбільш продаваних у бренду моделей і навіть після незначних модифікацій в дизайні все одно залишилися дуже популярними. Сьогодні ж Reebok Club C можна зустріти не лише в білому, але і в інших кольорах.

© Getty Images
Getty Images

9. Veja V10

Це французький бренд, який поєднує в собі естетику і соціальну відповідальність. Він був заснований 2004 року Себастьєном Коппом і Франсуа-Гісленом Морілліоном, які поставили перед собою мету перетворити виробництво кросівок на екологічно безпечний процес на кожному етапі його шляху.

Особливо популярною стала модель Veja V10, в якій регулярно з'являються як зірки, так і представники королівських сімей.

© Getty Images
Getty Images

10. Fila Disruptor

Південнокорейська компанія, заснували яку в Італії, передусім асоціюється у багатьох з 90-ми, адже саме тоді припав пік популярності на їхні кросівки. Але особливу любов вони завоювали через контракти зі спортсменами і модними марками, які рекламували цей бренд.

Однією з найпопулярніших моделей Fila стали кросівки Disruptor, які вперше побачили світ 1996 року. Популярними вони залишаються і сьогодні, а також лідирують у званні головних "ugly shoes" у світі, адже відповідають всім канонам некрасивих кросівок: недбалий силует, масивна груба підошва, велика кількість декору і великий логотип бренду. Однак в сучасному світі ця модель в стилістиці 90-х знову полюбилася модникам.

© Getty Images
Getty Images

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