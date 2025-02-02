10 способів прибрати зморшки на одязі без використання праски

Спробуйте ці хитрощі, щоб швидко та ефективно позбутися зморшок навіть якщо під рукою немає праски.

Немає нічого гіршого, ніж вийти з дому у стильному вбранні, але в останню мить помітити, що ваш одяг весь у складках. Зморшки можуть зіпсувати навіть найдорожчий наряд, але не завжди є час і можливість скористатися праскою. На щастя, є чимало простих і ефективних способів розгладити одяг без неї, про яки розповіло видання RealSimple. Від фену до пари у ванній – ці методи допоможуть вам мати бездоганний вигляд навіть у найтерміновіших ситуаціях.

Сушильна машина

Якщо ваш одяг пом’явся, просто поверніть його назад у сушильну машину. Цей метод ідеально підходить для бавовняних речей та їхніх сумішей. А ось як зробити все правильно:

Покладіть одяг у сушарку.

Додайте вологий рушник або серветку – вони створять необхідний пар.

Увімкніть машину на 5–10 хв за високої температури.

Вийміть речі відразу після завершення циклу та розвісьте їх.

Щоб уникнути зморшок у майбутньому, не перевантажуйте сушильну машину та виймайте речі, поки вони ще теплі. Також можна використовувати спеціальні режими сушіння, які допомагають мінімізувати складки.

Вовняні кульки

Вовняні кульки не тільки запобігають появі зморшок, а й допоможуть їх усунути. Просто покладіть їх у сушарку разом із м’ятим одягом на 10 хв. Вони також можуть усунути статичну електрику та надати одягу приємний аромат.

Кубик льоду у сушарці

Цей простий трюк працює як чарівна паличка. Додайте кілька кубиків льоду до сушильної машини та увімкніть її на високу температуру. Лід розтане, утвориться пара, яка розгладить тканину. Головне – не класти речі, чутливі до високої температури, такі як шовк або синтетика.

Фен для волосся

Якщо ви у дорозі чи просто не маєте під рукою праски, фен може стати вашим рятівником. Повісьте одяг на вішалку, злегка змочіть м’яті ділянки водою та направте гаряче повітря фену на складки. Ви можете навіть трохи розтягнути тканину руками, щоб допомогти їй вирівнятися. Для кращого ефекту використовуйте фен на середній потужності та тримайте його на відстані 15–20 см від одягу.

Пар від душа

Один із найпростіших способів позбутися зморшок – повісити одяг у ванній та включити гарячий душ. Пар проникне у тканину та природним чином розгладить її. Головне – закрити двері та вікна, щоб пара не розсіювалася. Цей метод ідеально підходить для ніжних тканин, які можуть пошкодитися від прямого тепла.

Гаряча каструля

Не маєте праски? Без проблем! Візьміть звичайну каструлю:

Налийте у неї воду та доведіть до кипіння.

Вилийте воду й переверніть каструлю догори дном.

Накрийте одяг тонким рушником і використовуйте дно каструлі як праску.

Будьте обережні, щоб не обпектися та не зіпсувати делікатні тканини. Для додаткового ефекту можна трохи змочити тканину перед прасуванням.

Спрей для розгладження зморшок

Спрей для видалення зморшок – це справжнє диво. Просто розпиліть його на одяг, струсіть річ і зморшки зникнуть. Бонус, він також допомагає усунути статичну електрику та неприємні запахи. Найкраще працює на легких тканинах, таких як бавовна чи льон.

Домашній спрей для розгладження зморшок

Якщо у вас немає готового засобу, приготуйте його самі:

Змішайте 1 склянку води, 1 ч. л кондиціонера для білизни та 1 ч. л спирту.

Перелийте у пульверизатор і розпиліть на одяг.

Або спробуйте інший варіант: 1 частина білого оцту + 3 частини води.

Цей спосіб не тільки розгладжує складки, а й освіжає речі. Він особливо корисний для делікатних тканин, таких як шовк і кашемір.

Вирівнювач для волосся

Якщо вам потрібно швидко випрасувати комір або рукав, звичайна праска для волосся стане у пригоді. Головне – переконатися, що пластини чисті, щоб не залишити плям на тканині. Також встановіть правильну температуру: для бавовни – вищу, для синтетики – нижчу.

Метод з матрацом

Якщо у вас є трохи часу, цей метод може стати справжньою знахідкою. Розгладьте річ на рівній поверхні, скрутіть її, як буріто, та покладіть під матрац на 15–30 хв. Тиск допоможе вирівняти зморшки. Цей спосіб добре працює для легких тканин, але може бути менш ефективним для щільного матеріалу.

Завдяки цим простим лайфгакам ви зможете швидко повернути своєму одягу бездоганний вигляд без зайвих зусиль.

Ми також писали про те, як прасувати принтовані речі.

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